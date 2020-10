Musetti-Hanfmann in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020. Il giovane di Carrara ha sconfitto nettamente Andrea Pellegrino al secondo turno: ora si trova di fronte Yannick Hanfmann, capace di sconfiggere in due set il temibile Casper Ruud. Contesa che andrà in scena venerdì 16 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva verrà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming tramite il sito ufficiale dell’emittente televisiva e la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con annessi aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lorenzosi qualifica per i quarti di finale dell’Atp 250 Forte VillageOpen. Il giovane di Carrara ha sconfitto nettamente Andrea Pellegrino al secondo turno: ora si trova di fronte Yannick, capace di sconfiggere in due set il temibile Casper Ruud. Contesa che andrà in scena venerdì 16 ottobre, conancora da definire. Latelevisiva verrà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportotramite il sito ufficiale dell’emittente televisiva e la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con annessi aggiornamenti e approfondimenti post-match.

Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del torneo Atp di Sardegna. L'illusionista di Carrara affronterà così il tedesco Hanfmann, che ha battuto nel primo match della mattinata la testa di serie.

