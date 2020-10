MotoGP | Mir | ' Ad Aragon possiamo andare bene'

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Joan Mir , ormai eletto Capitano del team Suzuki viste le prestazioni offerte rispetto a Rins, ed in lotta per il Mondiale trovandosi a 10 punti da Quartararo, ha voglia di dimenticare la gara di Le ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Mir

Momento sfortunato per il pilota della Yamaha, reduce da 3 uscite consecutive che lo hanno messo fuori dalla lotta per il titolo mondiale della MotoGp (dove, salvo clamorosi colpi di scena sono ...Lo spagnolo di Suzuki, secondo in campionato, è desideroso di fare una bella gara in Spagna per cancellare Le Mans ...