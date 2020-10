L’assessore allo sport di Napoli | “No ai mille tifosi allo stadio” E sul 3-0 a tavolino…

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La Campania ha chiuso le scuole per l’emergenza Covid, ma questa potrebbe non essere l’unica misura di contenimento al contagio. Ciro Borriello, assessoredi, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss per parlare della situazione stadi: “Credo che si vada verso una modifica deispettatori, ad oggi non ci sono le condizioni. Chiudere le scuole è un segnale importante, la ministra Azzolina si è spesa tanto in questa settimana. Qui con un contagio importante chiudiamo, ci sono dati allarmanti. Il problema è l’indice di contagio, l’asintomatico può contagiare un’altra persona. Il sindaco ha posizioni diverse, ma siamo in una situazione difficile. Stiamo pagando il non rispetto delle regole, bisogna farlo per ...