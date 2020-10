Juve-Napoli | Spadafora | prendo atto della sentenza

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - demagistris : Juve-Napoli:Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo,ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino,indipendent… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Juve-Napoli, #DeLaurentiis pensa anche al tribunale civile - DarioSG77 : RT @Spazio_J: Juve-Napoli, le parole dell'AD della Lega A - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "E' una sentenza di cui prendo atto": così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha commentato la sentenza di sconfitta a tavolino per il Napoli, dopo la cosiddetta ...Tiemoué Bakayoko ha fretta di scendere in campo per la sua nuova avventura al Napoli e spera di esserci già contro l'Atalanta. "Non gioco una partita da tanto tempo ma mi sento bene e mi sto inserendo ...