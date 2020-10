GF Vip, Guenda Goria manda in paranoia Dayane Mello, Adua e Matilde (che si chiudono in lavatrice) – VIDEO (Di giovedì 15 ottobre 2020) Guenda Goria con i suoi silenzi e quell’alone di mistero, non risulta anonima come Andrea Zelletta ma, piuttosto, aumenta costantemente la curiosità degli inquilini del Grande Fratello Vip (ma anche del pubblico da casa). GF Vip, Guenda Goria manda in paranoia la Casa: Dayane Mello furiosa si “chiude” in lavatrice La figlia di Maria Teresa... L'articolo GF Vip, Guenda Goria manda in paranoia Dayane Mello, Adua e Matilde (che si chiudono in lavatrice) – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 ottobre 2020)con i suoi silenzi e quell’alone di mistero, non risulta anonima come Andrea Zelletta ma, piuttosto, aumenta costantemente la curiosità degli inquilini del Grande Fratello Vip (ma anche del pubblico da casa). GF Vip,inla Casa:furiosa si “chiude” inLa figlia di Maria Teresa... L'articolo GF Vip,in(che siin) –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Elena68577987 : Dayane dice a Guenda che Franceska ha delle spinte dall'alto xchè non é vip ma partecipa al GFvip..... xchè non ci… - blogtivvu : #GFVip, Guenda Goria manda in paranoia Dayane Mello, Adua e Matilde (che si chiudono in lavatrice) – VIDEO - clikservernet : Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria ha una relazione con un uomo sposato? La moglie tradita conferma - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria ha una relazione con un uomo sposato? La moglie tradita conferma) Playhitmusi… - blogtivvu : #GFVip, Guenda Goria e il fidanzato misterioso: Eva Henger vuota il sacco da Barbara d’Urso -