Diabete | test glicemia con albumina glicata lacrimale

Diabete: test della glicemia non invasivi grazie ai livelli di albumina glicata lacrimale, più correlati a quelli ematici I livelli di albumina glicata riscontrati nelle lacrime delle persone affette da Diabete sono fortemente correlati a quelli ematici, molto più di quelli del glucosio, suggerendo la possibilità di una nuova modalità per sostituire la puntura del…

Roma – Bere il caffè al mattino a colazione riduce il rischio del diabete di Tipo 2? Cosa succede ai valori della glicenia? Ecco cosa rivela uno studio pubblicato sul British Journal of Nutrition: “Gl ...

Diabete. Un nuovo beneficio dalla vecchia metformina: protegge il cervello dal declino cognitivo e dal rischio di demenza

La metformina sembrerebbe proteggere il cervello dei pazienti anziani con diabete 2, riducendo il rischio di demenza e di declino cognitivo. È quanto suggerisce uno studio australiano pubblicato ...

