Covid, Macron richiude la Francia E Conte non esclude di imitarlo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il rischio di ujn secondo lockdown si fa sempre più concreto. MAgari mirato, con coprifuoco e zone rosse in regioni più a rischio come Lombardia e Campania. Comunque, Giuseppe Conte non esclude più misure restrittive, magari nel periodo di Natale. E intanto Emmanuel Macron chiude già tutto a Parigi per i numeri sempre più alti di diffusione del Covid in Francia. Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - Agenzia_Ansa : #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 2… - Agenzia_Ansa : #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la s… - dbendicenti : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e grave per t… - Montecarlonews : Covid 19: Emmanuel Macron annuncia lo stato di emergenza sanitaria. Coprifuoco nelle grandi città (Video) -