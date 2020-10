Coronavirus in Europa, la situazione preoccupa: crescono vertiginosamente i casi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci dobbiamo preparare a un nuovo lockdown? Al momento no, ma l’ipotesi non viene nemmeno esclusa. Stando alle parole del Presidente Conte, infatti, “tutto dipenderà dal comportamento dei cittadini”. In Europa l’emergenza Coronavirus sta di crescendo vertiginosamente. In particolare, alcuni paesi come la Francia, la Spagna, la Germania e il Regno Unito stanno registrando numeri sempre più alti. Sebbene secondo gli esperti non si possa ancora parlare di una vera e propria seconda ondata, bisogna procedere con molta cautela e attenzione. Per questo in tanti, compresa l’Italia, stanno predisponendo delle nuove restrizioni. >>Leggi anche: Coronavirus, Crisanti: «Lockdown a Natale? È nell’ordine delle cose» Coronavirus, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci dobbiamo preparare a un nuovo lockdown? Al momento no, ma l’ipotesi non viene nemmeno esclusa. Stando alle parole del Presidente Conte, infatti, “tutto dipenderà dal comportamento dei cittadini”. Inl’emergenzasta di crescendo. In particolare, alcuni paesi come la Francia, la Spagna, la Germania e il Regno Unito stanno registrando numeri sempre più alti. Sebbene secondo gli esperti non si possa ancora parlare di una vera e propria seconda ondata, bisogna procedere con molta cautela e attenzione. Per questo in tanti, compresa l’Italia, stanno predisponendo delle nuove restrizioni. >>Leggi anche:, Crisanti: «Lockdown a Natale? È nell’ordine delle cose», ...

La Francia è uno dei tanti Paesi in Europa ad imporre restrizioni di fronte a una seconda ... tentano il tutto per tutto per frenare il peggioramento dell’epidemia di Coronavirus. Le restrizioni, già ...

L'impennata dei contagi da coronavirus, che sta portando a misure restrittive progressivamente piu' rigide in tutta Europa, la delusione per il probabile slittamento del nuovo piano di stimolo ...

La Francia è uno dei tanti Paesi in Europa ad imporre restrizioni di fronte a una seconda ondata, tentano il tutto per tutto per frenare il peggioramento dell'epidemia di Coronavirus. Le restrizioni, già in atto, stanno portando a misure restrittive progressivamente più rigide in tutta Europa.