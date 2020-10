Conti pubblici: Bankitalia, vola debito, ad agosto record a 2578,9 mld (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Nuovo record storico per il debito pubblico italiano che ad agosto è salito a 2.578,9 miliardi di euro: i dati diffusi dalla Banca d’Italia mostrano un balzo di 18,3 miliardi rispetto al mese precedente che riflette, oltre al fabbisogno del mese (1,6 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (16,8 miliardi, a 100,7). Invece gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione del tasso di cambio hanno nel complesso ridotto il debito di 0,1 miliardi. Quanto alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 19,1 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,8 ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – Nuovostorico per ilpubblico italiano che adè salito a 2.578,9 miliardi di euro: i dati diffusi dalla Banca d’Italia mostrano un balzo di 18,3 miliardi rispetto al mese precedente che riflette, oltre al fabbisogno del mese (1,6 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (16,8 miliardi, a 100,7). Invece gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione del tasso di cambio hanno nel complesso ridotto ildi 0,1 miliardi. Quanto alla ripartizione per sottosettori, ildelle Amministrazioni centrali è aumentato di 19,1 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,8 ...

I clienti potranno inoltre contare su una connessione veloce e sicura, che ridurrà la necessità di connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici. Più veloce ed efficiente che mai, il chip A14 Bionic a ...

