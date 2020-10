Calciomercato Juventus, accordo per Donnarumma: firma grazie a Raiola (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il potente agente Mino Raiola può vantare alcuni dei giocatori più importanti del mondo fra le sue procure: uno di questi è Gianluigi Donnarumma. Il portierone del Milan ha un contratto in scadenza nel 2021 con la società rossonera e le trattative per il possibile rinnovo sembrano ferme. I più grandi club del mondo sono pronte a sfidarsi per quello che è considerato il futuro portiere più forte del globo. Tra di questi non poteva certo mancare la Juventus, spettatrice diretta delle prestazioni dell’estremo difensore della Nazionale, seguito ormai da anni e considerato il perfetto erede di Gianluigi Buffon. Occhio dunque, all’asta internazionale di Calciomercato che potrebbe scatenarsi per accaparrarsi il talento del ’99 a parametro zero. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il potente agente Minopuò vantare alcuni dei giocatori più importanti del mondo fra le sue procure: uno di questi è Gianluigi. Il portierone del Milan ha un contratto in scadenza nel 2021 con la società rossonera e le trattative per il possibile rinnovo sembrano ferme. I più grandi club del mondo sono pronte a sfidarsi per quello che è considerato il futuro portiere più forte del globo. Tra di questi non poteva certo mancare la, spettatrice diretta delle prestazioni dell’estremo difensore della Nazionale, seguito ormai da anni e considerato il perfetto erede di Gianluigi Buffon. Occhio dunque, all’asta internazionale diche potrebbe scatenarsi per accaparrarsi il talento del ’99 a parametro zero. LEGGI ...

