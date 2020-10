Aids | | pazienti chiedono migliore qualità vita e terapie più tollerabili

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Oggi lefunzionano e le persone con Hiv ne sono generalmente soddisfatte (73%) e solo il 31% degli intervistati non vede spazi di miglioramento. Ben il 56% ha cambiato la terapia anti-Hiv per gli effetti collaterali, il 35% per ridurre il numero di compresse e il 29% per ridurre il numero di farmaci. Tra gli spazi di miglioramento, il 17% vuole "dimenticarsi della malattia", un bisogno che trova riscontro nel panorama futuro dellecontro il virus. E' quanto emerge dai risultati del campione italiano (120 persone, 20% donne) dello studio internazionale 'Positive Perspective 2', sostenuto da ViiV Healthcare e realizzato su 2.112 persone con Hiv in terapia antiretrovirale in 24 Paesi nel mondo nel 2019. A livello globale - riferisce una nota di Viiv Healthcare - l'indagine aveva già messo in luce ...