Spider-Man: Miles Morales, novità sulle abilità e sui villain (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Abilità uniche e pericolosissimi villain, questo dobbiamo aspettarci da Spider-Man: Miles Morales. Emergono nuovi dettagli sul gioco Dopo il successo del primo Spider-Man, l’arrivo di Miles Morales come titolo di lancio di PS5 è sicuramente molto atteso. Il gioco di Insomniac sarà uno dei motori trainanti di questo inizio di next-gen e, nonostante si tratti di un DLC stand-alone, le ambizioni non mancano di certo. Da un numero di Game Informer veniamo a scoprire alcune novità sulle modalità grafiche e molto altro. In Spider-Man: Miles Morales il protagonista avrà abilità diverse rispetto a Peter Parker e dovrà affrontare carismatici ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Abilità uniche e pericolosissimi, questo dobbiamo aspettarci da-Man:. Emergono nuovi dettagli sul gioco Dopo il successo del primo-Man, l’arrivo dicome titolo di lancio di PS5 è sicuramente molto atteso. Il gioco di Insomniac sarà uno dei motori trainanti di questo inizio di next-gen e, nonostante si tratti di un DLC stand-alone, le ambizioni non mancano di certo. Da un numero di Game Informer veniamo a scoprire alcune novitàmodalità grafiche e molto altro. In-Man:il protagonista avrà abilità diverse rispetto a Peter Parker e dovrà affrontare carismatici ...

tuttoteKit : Spider-Man: Miles Morales, novità sulle abilità e sui villain #InsomniacGames #PS4 #PS5 #SpidermanMilesMorales… - DarioConti1984 : Spider-Man Miles Morales su PS5: supporto al DualSense e modalità 4K/60fps nel dettaglio - NerdPool_IT : Spider-Man Miles Morales: nuovo video e screen per il gioco - PlayStationBit : New York City, in particolare Harlem, ha un nuovo difensore, #MilesMorales #PS4 #PS5 #PlayStation #SpiderMan… - Asgard_Hydra : Marvel's Spider-Man Miles Morales: un video mostra la battaglia contro il primo boss -