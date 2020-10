Serie B, il Pisa alla ricerca della prima vittoria (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Pisa di mister D’Angelo, dopo aver accumulato due punti in due partite con Reggiana e Cremonese, si prepara alla trasferta di Salerno. L’Arechi è uno stadio avverso ai nerazzurri, tanto da essere considerato un tabù. Antonio Caracciolo festeggia il gol con la squadra nella trasferta contro la Reggiana – Foto Emmanuele Ciancaglini/LaPresse Pochi rinforzi dal mercato, tante conferme Il mercato svolto dalla società toscana è stato un mercato nel segno della continuità di un gruppo che l’anno scorso ha fatto tanto bene. In totale sono dieci i nuovi arrivi, di cui uno è un gradito ritorno. Praticamente quasi due giocatori a reparto. In difesa, arrivano Varnier e Meroni in prestito, rispettivamente da Atalanta e Sassuolo. Inoltre, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildi mister D’Angelo, dopo aver accumulato due punti in due partite con Reggiana e Cremonese, si preparatrasferta di Salerno. L’Arechi è uno stadio avverso ai nerazzurri, tanto da essere considerato un tabù. Antonio Caracciolo festeggia il gol con la squadra nella trasferta contro la Reggiana – Foto Emmanuele Ciancaglini/LaPresse Pochi rinforzi dal mercato, tante conferme Il mercato svolto dsocietà toscana è stato un mercato nel segnocontinuità di un gruppo che l’anno scorso ha fatto tanto bene. In totale sono dieci i nuovi arrivi, di cui uno è un gradito ritorno. Praticamente quasi due giocatori a reparto. In difesa, arrivano Varnier e Meroni in prestito, rispettivamente da Atalanta e Sassuolo. Inoltre, ...

PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Sequestrate mascherine con loghi della serie A - ParmaCalcio_Esp : CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A & B SUB-17 GRUPO A J.ª 3 Parma Calcio 1-0 AC Pisa ?? 1-0 Saponara (92') #ForzaParma - sportparma : Campionato Nazionale Serie A & B Under 17, 3^ Giornata: Parma-Pisa 1-0 (VIDEO). Crociati secondi in classifica - AmanzioAmeleto : @cascinanotizie Proprio il PD parla di sicurezza?Hanno fatto entrare in Italia oltre 700.000 clandestini, dissemina… - CasaDigitale : RT @SmartNationIT: Con #IF2020 #Pisa guarda al futuro ed esplora le dinamiche innescate dalla pandemia che riguardano il #digitale e la soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pisa Sequestrate mascherine con loghi della serie A Toscana Media News Serie B, il Pisa alla ricerca della prima vittoria

Il mercato svolto dalla società toscana è stato un mercato nel segno della continuità di un gruppo che l’anno scorso ha fatto tanto bene. In totale sono dieci i nuovi arrivi, di cui uno è un gradito ...

La Sampdoria campione d'Italia: Vialli e Mancini e lo storico Scudetto 1990/91

Guidata da Vujadin Boskov in panchina e trascinata dai 'Gemelli del goal' Vialli e Mancini, la Sampdoria conquista nel 1990/91 uno storico Scudetto.

Il mercato svolto dalla società toscana è stato un mercato nel segno della continuità di un gruppo che l’anno scorso ha fatto tanto bene. In totale sono dieci i nuovi arrivi, di cui uno è un gradito ...Guidata da Vujadin Boskov in panchina e trascinata dai 'Gemelli del goal' Vialli e Mancini, la Sampdoria conquista nel 1990/91 uno storico Scudetto.