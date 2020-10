Mimmo Lucano: 'A Riace vivono ancora 100 rifugiati, non hanno dove altro andare' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in un post su Facebook ga raccontato come "al villaggio globale, luogo simbolo dell'accoglienza nel mondo, tra vicoli e stradine del vecchio centro storico, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'ex sindaco diin un post su Facebook ga raccontato come "al villaggio globale, luogo simbolo dell'accoglienza nel mondo, tra vicoli e stradine del vecchio centro storico, ...

Lucia07129120 : RT @direzioneprc: vergognoso rinvio fiction su #Riace e Mimmo Lucano, presentata oggi interrogazione in Senato - 000oro000 : RT @direzioneprc: vergognoso rinvio fiction su #Riace e Mimmo Lucano, presentata oggi interrogazione in Senato - abasladroite : RT @direzioneprc: vergognoso rinvio fiction su #Riace e Mimmo Lucano, presentata oggi interrogazione in Senato - direzioneprc : vergognoso rinvio fiction su #Riace e Mimmo Lucano, presentata oggi interrogazione in Senato - GAcquistapace : RT @ImolaOggi: Migranti, Sgarbi candidato sindaco: porterò a Roma il modello Riace, sarei contento di avere Mimmo Lucano in squadra https:… -