Mara Venier lascia Domenica In | L' ho promesso a mio marito

(Di giovedì 15 ottobre 2020)ha deciso dire a fine stagioneIn: è una promessa che ha tatto a suoall'inizio del nuovo ciclo di puntate.ha deciso direIn a fine stagione: la conduttrice lo ha rivelato in un'intervista al settimanale Oggi raccontando che vuole mantenere la promessa fatta al. Il prossimo 20 ottobrecompirà settant'anni, un traguardo importante che la conduttrice veneziana festeggia con un annuncio a sorpresa: questo è il suo ultimo anno alla guida diIn. Mentre i fan sperano che Ziaci ripensi, lei per il momento sembra irremovibile, si tratta di una ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - lifeonmars1942 : RT @stanzaselvaggia: Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - iambettyleone : RT @BotElenoire: mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico -

Mara Venier lascia Domenica In: dopo ben tre anni di successi è arrivato un annuncio inaspettato ma che, chi conosce Mara, ha compreso bene.Mara Venier dice addio a Domenica In. La "signora della domenica", come era stata soprannominata la conduttrice veneta, lascerà il programma che la vede protagonista fin dagli ...