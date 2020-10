BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Catalfo: proporrò sgravi contributi per assunzioni giovani #manovra - MediasetTgcom24 : Manovra, Catalfo: proporrò sgravi contributi per assunzioni giovani #manovra -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Catalfo

TGCOM

Catalfo, sgravi contributi per assunzioni giovani – “In ... In questa ottica, la mia intenzione è di proporre” per la manovra “uno sgravio contributivo per l’assunzione dei giovani, allargare la ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - In un mercato del lavoro in rapida trasformazione a causa del virus, va stimolato il ricambio occupazionale" facilitando "l'ingresso dei giovani" e agev ...