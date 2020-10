Juve-Napoli | Libero | ' Decisione pesante | è una stangata'

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - ZZiliani : Morale della favola: ASL Napoli batte ASL Torino 3-0. Note: Napoli ha impedito ai giocatori di Gattuso di portare l… - The_Colonnello : RT @ilciccio67: Juve Napoli 3 0. Marcatori: A. De Laurentiis (aut.) A. De Laurentiis (aut.) A. De Laurentiis (aut.) - AleGobbo87 : RT @ilciccio67: Juve Napoli 3 0. Marcatori: A. De Laurentiis (aut.) A. De Laurentiis (aut.) A. De Laurentiis (aut.) -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Il Giudice Sportivo si è preso oltre una settimana di tempo per prendere una decisione in merito a Juventus-Napoli. Oggi Gerardo Mastrandrea ha diramato il comunicato ufficiale che non farà di certo p ...Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. E’ questa la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si ...