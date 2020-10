Golf, parata di stelle a Las Vegas per la CJ Cup 2020. Rahm punta al numero 1, assente Francesco Molinari (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La stagione 2020 del PGA Tour è arrivata alla tradizionale fermata della CJ Cup, che solitamente veniva giocata nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del Sud. Comprensibilmente, con la situazione di emergenza causata dal virus, si è deciso di ricollocare una tantum l’evento, con il circuito che rimarrà a Las Vegas sul percorso del Shadow Creek. Un percorso par 72 esteso a circa 7.560yards famoso per essere uno dei layout più costosi da giocare in Nord America Nonostante la posizione nel deserto, ci sono molti alberi che fiancheggiano i fairway e dunque il complesso riesce a generare un’atmosfera lussureggiante. Le temperature torride e i forti venti fanno un buon lavoro nell’asciugare le superfici e infatti i green in Bentgrass possono correre fino a 14 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La stagionedel PGA Tour è arrivata alla tradizionale fermata della CJ Cup, che solitamente veniva giocata nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del Sud. Comprensibilmente, con la situazione di emergenza causata dal virus, si è deciso di ricollocare una tantum l’evento, con il circuito che rimarrà a Lassul percorso del Shadow Creek. Un percorso par 72 esteso a circa 7.560yards famoso per essere uno dei layout più costosi da giocare in Nord America Nonostante la posizione nel deserto, ci sono molti alberi che fiancheggiano i fairway e dunque il complesso riesce a generare un’atmosfera lussureggiante. Le temperature torride e i forti venti fanno un buon lavoro nell’asciugare le superfici e infatti i green in Bentgrass possono correre fino a 14 di ...

L'affinamento rispetto a Golf GTI prevede novità di assetto e, soprattutto, elettronica, con la "modalità Nurburgring". La trazione anteriore può contare sul differenziale autobloccante ...

Golf: Dustin Johnson positivo al coronavirus, ha manifestato sintomi. Il numero 1 del mondo salterà la CJ Cup

Scossone nel mondo del golf proprio alla vigilia della CJ Cup, che per quest’occasione cambia continente causa restrizioni da coronavirus e si gioca negli Stati Uniti, a Shadow Creek. Dustin Johnson è ...

L'affinamento rispetto a Golf GTI prevede novità di assetto e, soprattutto, elettronica, con la "modalità Nurburgring". La trazione anteriore può contare sul differenziale autobloccante ...

Scossone nel mondo del golf proprio alla vigilia della CJ Cup, che per quest'occasione cambia continente causa restrizioni da coronavirus e si gioca negli Stati Uniti, a Shadow Creek. Dustin Johnson è ...