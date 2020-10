Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? Ecco la sua risposta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)haout? Nella puntata di oggi disi è assistito ad un duro scontro trae Aurora, dama del trono over, durante il quale l’opinionista, ha detto una frase che hadrizzare le orecchie al pubblico. Ciò che ha messo tutti sull’attenti è stata la sua scelta di utilizzare il maschile tanti, anziché tante, mentre si esprimeva. Ad incrementare il dubbio, è stata anche la pausa chehaprima di dire il pronome (tanti). A molti è sembrato come sestesse riflettendo su cosa dire e ne è nato così un vero e proprio caso social. Secondo gli utenti ...

