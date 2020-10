Forestali in azione in Irpinia | il bilancio delle operazioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della StForestale di Bagnoli Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne ritenuto responsabile di “Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui” e “Pascolo abusivo”: lo stesso faceva pascolare abusivamente dei bovini all’interno di un fondo agricolo privato, ubicato in agro del Comune di Montella; i Carabinieri della StForestale di Marzano di Nola, a seguito di controlli sulla corretta raccolta dei funghi epigei, hanno elevato la prevista sanzione di 100 euro a carico di ...