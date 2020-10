“Elisabetta Gregoraci innamorata di Piero Barone de Il Volo”: l’aereo con lo striscione arrivava da lui? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Tu sei l’epicentro del mio terremoto“, questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato a Elisabetta Gregoraci, già al centro della scena per il feeling con il velino Pierpaolo Petrelli e per i rapporti tesi, con tanto di lettera letta in diretta tv, con l’ex marito Flavio Briatore. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva ipotizzato il nome del mittente: il rapper Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, conosciuto dietro le quinte di Battiti Live. La frase in questione è contenuta in una sua canzone ma già a Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso si era mostrata dubbiosa: “Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo. E mi dicono che fa parte di un gruppo”. Sul quotidiano Libero Alessi fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Tu sei l’epicentro del mio terremoto“, questa la scritta sulla scia dell’aereo che è arrivato sulla casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio indirizzato a Elisabetta, già al centro della scena per il feeling con il velino Pierpaolo Petrelli e per i rapporti tesi, con tanto di lettera letta in diretta tv, con l’ex marito Flavio Briatore. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi aveva ipotizzato il nome del mittente: il rapper Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, conosciuto dietro le quinte di Battiti Live. La frase in questione è contenuta in una sua canzone ma già a Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso si era mostrata dubbiosa: “Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo. E mi dicono che fa parte di un gruppo”. Sul quotidiano Libero Alessi fa ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #FrancescoBettuzzi svela tutta la verità sulla sua storia con #ElisabettaGregoraci: “Siamo stati insiem… - zazoomblog : Francesco Bettuzzi racconta la sua storia con Elisabetta Gregoraci: “Ci nascondevamo” - #Francesco #Bettuzzi… - FraniiiCesca : RT @marina_estati: #GFVIP DUE PESI e DUE MISURE! Quando SPENDERE i SOLDI degli ALTRI non va sottolineato (es. Elisabetta Gregoraci) e quand… - geppy2911 : GF VIP. Elisabetta Gregoraci 'massacrata' pure dalla suocera: 'Donna bel... -

Ultime Notizie dalla rete : “Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, mega festa per i 40 anni Gossip News