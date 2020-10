Eleonora Daniele, scuse in diretta a Chiara Ferragni e Fedez: 'Il suo sfogo ha generato bullismo nei miei confronti' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) torna a parlare di in diretta su Rai Uno dopo il botta e risposta a distanza con e le diChiarazioni andate in onda a 'Storie Italiane' . 'Ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) torna a parlare di insu Rai Uno dopo il botta e risposta a distanza con e le dizioni andate in onda a 'Storie Italiane' . 'Ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - Quasialex : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… - _neardeath : Eleonora Daniele ed il sempreverde LA PEZZA È PEGGIO DEL BUCO - zazoomblog : Eleonora Daniele attacca la Ferragni interviene Fedez - #Eleonora #Daniele #attacca #Ferragni… -