Covid, “la perdita dell’udito può essere tra le conseguenze”. Lo studio sul primo caso (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La perdita di udito, improvvisa e permanente, può essere collegata all’infezione da Covid-19. Lo rivela lo studio del primo caso clinico pubblicata sul BMJ Case Reports (British medical journal) da Foteini Stefania Koumpa dell’University College London, che ha redatto l’articolo. Il caso è quello di un 45enne che è stato ricoverato per Covid, anche in terapia intensiva. L’uomo ha perso l’udito dall’orecchio sinistro e lo ha potuto recuperare solo parzialmente con una cura a base di corticosteroidi. Giunto nel reparto di otorinolaringoiatria del loro ospedale, l’uomo è stato trattato con i farmaci necessari per arginare la malattia mentre si trovava ricoverato in un altro reparto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladi udito, improvvisa e permanente, puòcollegata all’infezione da-19. Lo rivela lodelclinico pubblicata sul BMJ Case Reports (British medical journal) da Foteini Stefania Koumpa dell’University College London, che ha redatto l’articolo. Ilè quello di un 45enne che è stato ricoverato per, anche in terapia intensiva. L’uomo ha perso l’udito dall’orecchio sinistro e lo ha potuto recuperare solo parzialmente con una cura a base di corticosteroidi. Giunto nel reparto di otorinolaringoiatria del loro ospedale, l’uomo è stato trattato con i farmaci necessari per arginare la malattia mentre si trovava ricoverato in un altro reparto per ...

