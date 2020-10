Coronavirus | in Lombardia riesplodono i contagi | 1 844 casi in più | oltre mille a Milano

RegLombardia : #LNews Sono 83.550 i guariti/dimessi, 1.080 i nuovi positivi con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - La7tv : #dimartedi Coronavirus, Milena #Gabanelli sulla sanità: 'Il problema della Lombardia è noto, ma non ci hanno ancora… - Corriere : Coronavirus, in Lombardia 1844 contagi. A Milano oltre mille - AlviseContarini : RT @_aug_10th: E infatti, puntualmente - quibresciait : Incubo coronavirus: la Lombardia sfiora i 2000 contagi e 17 morti - Oltre mille contagi solo a Milano. A Brescia 81… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

È di 92.445 persone attualmente positive (+5.252), 36.289 morti (+43), 244.065 guariti (+2.037), per un totale di 372.799 casi (+7.332), il bilancio della pandemia da Coronavirus in ... 17 vengono ...Record assoluto per il numero dei contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno ... Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in ...