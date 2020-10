Coronavirus Genova, giro di vite di Regione e Comune: da giovedì nuove restrizioni in città su assembramenti, circoli e sale giochi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Trecentosessantadue casi in Liguria, 269 nella sola Asl di Genova, l’ospedale San Martino che riapre un reparto Covid. E così Regione e Comune decidono di intervenire: dal mezzogiorno di giovedì, nel capoluogo ligure scattano alcune misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal Dpcm firmato nella notte tra lunedì e martedì da Giuseppe Conte. Alcune norme riguarderanno tutta la città, altre specifiche zone, compreso il centro storico, nelle quali il contagio corre particolarmente veloce. “Vietiamo l’assembramento 24 ore su 24”, spiega il sindaco Marco Bucci, in alcune aree ben definitive: “Centro storico, la parte bassa di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa-Rivarolo che sono le zone dove l’incidenza del contagio è più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Trecentosessantadue casi in Liguria, 269 nella sola Asl di, l’ospedale San Martino che riapre un reparto Covid. E cosìdecidono di intervenire: dal mezzogiorno di giovedì, nel capoluogo ligure scattano alcune misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal Dpcm firmato nella notte tra lunedì e martedì da Giuseppe Conte. Alcune norme riguarderanno tutta la città, altre specifiche zone, compreso il centro storico, nelle quali il contagio corre particolarmente veloce. “Vietiamo l’assembramento 24 ore su 24”, spiega il sindaco Marco Bucci, in alcune aree ben definitive: “Centro storico, la parte bassa di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa-Rivarolo che sono le zone dove l’incidenza del contagio è più ...

