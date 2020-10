Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A ALLEGRI ALLA LAZIO – Secondo Il Messaggero, nel caso non arrivasse il rinnovo di Simone Inzaghi il presidente della Lazio proverà a mettere sotto contratto Massimiliano Allegri. ROMA, CERCASI DS – Continua la ricerca della Roma per il ruolo di direttore sportivo. L’ultima indiscrezione, secondo Il Tempo, porta a Jonas Boldt, attuale DS dell’Amburgo. BALOTELLI ANCORA DISPONIBILE – Mario Balotelli resta ancora sul mercato dei giocatori senza contratto dopo aver riufiutato un’offerta da parte del Saint-Étienne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA ALLEGRI ALLA LAZIO – Secondo Il Messaggero, nel caso non arrivasse il rinnovo di Simone Inzaghi il presidente della Lazio proverà a mettere sotto contratto Massimiliano Allegri. ROMA, CERCASI DS – Continua la ricerca della Roma per il ruolo di direttore sportivo. L’ultima indiscrezione, secondo Il Tempo, porta a Jonas Boldt, attuale DS dell’Amburgo. BALOTELLI ANCORA DISPONIBILE – Mario Balotelli resta ancora sul mercato dei giocatori senza contratto dopo aver riufiutato un’offerta da parte del Saint-Étienne. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A ALLEGRI ALLA LAZIO – Secondo Il Messaggero, nel caso non ...

Juventus-Napoli, spunta l'orario del verdetto. Da Torino mettono le mani avanti: "Vincerà ADL"

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, è atteso per oggi il verdetto ... per il futuro del campionato italiano di Serie A. Vedremo come andrà a ...

