"Basta aggressioni". Forze di polizia in piazza a Roma (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso il governo Conte ha contro pure le Forze di polizia. Ed è clamoroso che gli appartenenti alle più diverse sigle sindacali sentano il dovere di scendere in piazza stamane a Roma. Luogo della manifestazione, che sarà manco a dirlo rispettosa delle regole anti Covid, piazza del Popolo. Qui, a partire dalle 10, i tutori della nostra sicurezza saranno costretti a manifestare sotto lo slogan «Basta aggressioni agli uomini in divisa». Con loro leader politici e parlamentari, soprattutto dell'opposizione. E curiosamente anche l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. I dati statistici sono abBastanza eloquenti, almeno per come sono sciorinati dalle sigle sindacali. Si parla di un ferito in uniforme ogni tre ore, e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adesso il governo Conte ha contro pure ledi. Ed è clamoroso che gli appartenenti alle più diverse sigle sindacali sentano il dovere di scendere instamane a. Luogo della manifestazione, che sarà manco a dirlo rispettosa delle regole anti Covid,del Popolo. Qui, a partire dalle 10, i tutori della nostra sicurezza saranno costretti a manifestare sotto lo slogan «agli uomini in divisa». Con loro leader politici e parlamentari, soprattutto dell'opposizione. E curiosamente anche l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. I dati statistici sono abnza eloquenti, almeno per come sono sciorinati dalle sigle sindacali. Si parla di un ferito in uniforme ogni tre ore, e ...

Una delegazione della Segreteria Provinciale del SAP di Teramo parteciperà il prossimo 14 ottobre 2020, alla Manifestazione Nazionale "Basta aggressioni agli uomini di divisa"

