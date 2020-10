Ballando con le stelle 2020 televoto social annullato causa anomalie: spareggio da rifare? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La puntata di Ballando con le stelle 2020 del 17 ottobre si sarebbe dovuta aprire all’insegna dello spareggio tra le coppie arrivate ultime dopo la sfida di sabato scorso. O meglio, avremmo dovuto scoprire il risultato dello spareggio. Ma invece, stando a quanto viene comunicato dai social di Ballando con le stelle ci saranno delle novità. Infatti sarebbero state riscontrate delle anomalie nei voti provenienti dai social.Ricordiamo che le coppie arrivate allo spareggio sono quelle formate da Costatino della Gherardesca e Sara Di Varia e Antonio Catalano con Tove Vilfor.A Ballando CON LE stelle 2020 televoto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La puntata dicon ledel 17 ottobre si sarebbe dovuta aprire all’insegna dellotra le coppie arrivate ultime dopo la sfida di sabato scorso. O meglio, avremmo dovuto scoprire il risultato dello. Ma invece, stando a quanto viene comunicato daidicon leci saranno delle novità. Infatti sarebbero state riscontrate dellenei voti provenienti dai.Ricordiamo che le coppie arrivate allosono quelle formate da Costatino della Gherardesca e Sara Di Varia e Antonio Catalano con Tove Vilfor.ACON LE...

