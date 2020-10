Autostrade verso l’accordo con il governo Cassa depositi e prestiti in cordata con Blackstone e Macquarie per comprare l’88%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quattro giorni di ulteriori trattative, poi la partitapotrebbe chiudersi con un esito vicino ai contenuti dell’accordo raggiunto lo scorso 14 luglio. Davanti al rischio più concreto di revoca della concessione, la holding Atlantia ha infatti frenato sul piano alternativo della vendita in blocco al miglior offerente e concesso a Cdp un periodo di esclusiva fino al prossimo 18 ottobre. A quel punto il gruppo valuterà la proposta per “l’acquisto dell’integrale pacchetto azionario (pari all’88,06%)” detenuto in Aspi che arriverà dalla controllata del Tesoro e dei suoi eventuali partner. Che, secondo Repubblica, sono già stati individuati: lacomprenderà il fondo americanoe il fondo australiano Macquaire. Il ...