Ronaldo positivo al Covid-19 | Juventus in ansia | ecco quante partite salta

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutta la tifoseria della, ma anche per gli amanti del calcio in generale, la notizia di Cristianoal Coronavirus. Il titano portoghese, proprio ieri sera aveva postato una foto su Instagram che lo ritraeva in compagnia dei suoi colleghi di nazionale con la seguente frase: “Uniti dentro e fuori dal campo”. Il social, dopo qualche minuto è andato in delirio con oltre sei milioni di like raccolti da Cr7. Oggi pomeriggio, però, è arrivata la doccia fredda, ovvero la positività del giocatore, con l’attaccante di Juve e Portogallo che si trova già in isolamento. LEGGI ANCHE:, tegola Ramsey: le ultime sull'infortunio LEGGI ANCHE:, De Ligt presto in campo? ...