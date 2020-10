New Order, eleganza e glacialità (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il suicidio di Ian Curtis, nel maggio dell’80, l’intera scena della Factory cade in un angoscioso smarrimento, ma in special modo i rimanenti membri dei Joy Division, che dopo qualche esitazione si ribattezzano New Order, Gillian Gilbert, compagna del batterista Stephen Morris, va ai synth e il chitarrista Bernard Sumner è prestato alla voce e alle strumentazioni elettroniche; viene inoltre aggiunta una drum machine. Il primo album, Movement (’81), che sancisce la rottura definitiva con il geniale produttore dei … Continua L'articolo New Order, eleganza e glacialità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il suicidio di Ian Curtis, nel maggio dell’80, l’intera scena della Factory cade in un angoscioso smarrimento, ma in special modo i rimanenti membri dei Joy Division, che dopo qualche esitazione si ribattezzano New, Gillian Gilbert, compagna del batterista Stephen Morris, va ai synth e il chitarrista Bernard Sumner è prestato alla voce e alle strumentazioni elettroniche; viene inoltre aggiunta una drum machine. Il primo album, Movement (’81), che sancisce la rottura definitiva con il geniale produttore dei … Continua L'articolo Newe glacialità proviene da il manifesto.

maruzzella_p : @bellavvii Pensa che la mia comprende Massimo Ranieri ed Eminem, Domenico Modugno e New Order.... ?????? - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Dinamiche rap per Carl Brave, lo Zorro jazz di Bearzatti, sul dance floor con Roisin Murphy (foto). E ancora, New Order e… - CapaGira : RT @ilmanifesto: Dinamiche rap per Carl Brave, lo Zorro jazz di Bearzatti, sul dance floor con Roisin Murphy (foto). E ancora, New Order e… - ilmanifesto : Dinamiche rap per Carl Brave, lo Zorro jazz di Bearzatti, sul dance floor con Roisin Murphy (foto). E ancora, New O… - tisan_morales : @indiehoy Mostrale un disco de new order, no se... -

Ultime Notizie dalla rete : New Order New Order, eleganza e glacialità | il manifesto Il Manifesto New Order, eleganza e glacialità

Dopo il suicidio di Ian Curtis, nel maggio dell’80, l’intera scena della Factory cade in un angoscioso smarrimento, ma in special modo i rimanenti membri dei Joy Division, che dopo qualche esitazione ...

La serie Wolfenstein a metà prezzo per festeggiare i dieci anni di MachineGames

Per celebrare il suo decimo anniversario, MachineGames ha annunciato grandi sconti sulla serie Wolfenstein, per tutto il mese di ottobre. Un’occasione da non perdere per recuperare titoli ...

Dopo il suicidio di Ian Curtis, nel maggio dell’80, l’intera scena della Factory cade in un angoscioso smarrimento, ma in special modo i rimanenti membri dei Joy Division, che dopo qualche esitazione ...Per celebrare il suo decimo anniversario, MachineGames ha annunciato grandi sconti sulla serie Wolfenstein, per tutto il mese di ottobre. Un’occasione da non perdere per recuperare titoli ...