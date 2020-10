Milik rompe il silenzio: “Non sempre è stata detta la verità” (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arkadiusz Milik rompe il silenzio in una lunga intervista al quotidiano polacco SportoweFakty. L’ex attaccante azzurro racconta la sua esperienza a Napoli. ”Il mio destino – spiega Milik – è stato in gioco fino alle ultime ore del mercato. Almeno ora so dove mi trovo. Si è parlato molto anche di me. Non sempre è stata detta la verità, quindi vorrei chiarire alcune cose. Il Napoli voleva prolungare il contratto con me per altri 5 anni. Il club mi ha dato una scelta: firmare un contratto o andare. Ho deciso che mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di nuovo altrove. Avevo due opzioni e poiché mi rifiutavo di prolungare il contratto, la situazione divenne chiara. Il mio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arkadiuszilin una lunga intervista al quotidiano polacco SportoweFakty. L’ex attaccante azzurro racconta la sua esperienza a Napoli. ”Il mio destino – spiega– è stato in gioco fino alle ultime ore del mercato. Almeno ora so dove mi trovo. Si è parlato molto anche di me. Nonla verità, quindi vorrei chiarire alcune cose. Il Napoli voleva prolungare il contratto con me per altri 5 anni. Il club mi ha dato una scelta: firmare un contratto o andare. Ho deciso che mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di nuovo altrove. Avevo due opzioni e poiché mi rifiutavo di prolungare il contratto, la situazione divenne chiara. Il mio ...

