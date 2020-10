Maria Chiara | il fidanzato sotto torchio | ‘Voleva droga in regalo’ (Di martedì 13 ottobre 2020) Il fidanzato di Maria Chiara, la neo18enne morta probabilmente per overdose, svela la sua verità: “Voleva eroina come regalo di compleanno”. Eroina come regalo di compleanno. È questa la versione fornita alle forze dell’ordine dal fidanzato di Maria Chiara, la giovane morta nelle ore immediatamente successive al giorno in cui lei aveva compiuto 18 anni. … L'articolo Maria Chiara il fidanzato sotto torchio ‘Voleva droga in regalo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Ildi, la neo18enne morta probabilmente per overdose, svela la sua verità: “Voleva eroina come regalo di compleanno”. Eroina come regalo di compleanno. È questa la versione fornita alle forze dell’ordine daldi, la giovane morta nelle ore immediatamente successive al giorno in cui lei aveva compiuto 18 anni. … L'articoloil‘Volevain regalo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

