La Marcuzzi positiva al Covid, salta la conduzione de Le Iene (Di martedì 13 ottobre 2020) "Alessia Marcuzzi è positiva al coronavirus". L'indiscrezione arriva da Libero e Dagospia. Stasera non andrà in onda alle Le Iene su Italia 1. Non ci sono però al momentoo conferme ufficiali da parte dell'ufficio stampa del programma. "La conduzione è stata rivoluzionata last-minute", scrive Dagospia. La Marcuzzi avrebbe dovuto condurre con Nicola Savino e con le voci della Gialappa's Band. La scorsa settimana era risultato positivo anche Giulio Golia.

