Italia-Olanda | Mancini | “Chiellini ok | Immobile in campo dal 1′ Positività? Può capitare a tutti”

E' tutto pronto per Italia-Olanda.Archiviato il pari maturato contro la Polonia, gli azzurri sono pronti a tornare in campo per affrontare l'Olanda nella sfida valida per per la quarta giornata della Lega A di Nations League. Una sfida presentata alla vigilia dal ct dell'Italia Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento vissuto dalla squadra."Non è stata una giornata così strana, abbiamo solo ritardato l'allenamento. La speranza è che sia un falso positivo - ha detto il ct - Ci fa piacere essere qui a Bergamo, ci avrebbe fatto piacere essere qui con la gente per farla divertire, anche se l'Atalanta la sta già facendo divertire. Problema gol? Non credo che esista, magari essendo una squadra giovane dovremo essere ...

