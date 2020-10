Firmato nuovo Dpcm anti-Covip, stop gite scuola e divieto feste nei locali (Di martedì 13 ottobre 2020) stop alle gite scolastiche, stop alla movida e agli sport di contatto amatoriali, stop alle feste private. Con una "forte raccomandazione" per le cene a casa con un massimo di 6 persone. Firmato nella notte il nuovo Dpcm, dopo un lungo confronto tra Regioni e governo. Le misure anti contagio "si applicano dalla data del 14 ottobre 2020" e "sono efficaci fino al 13 novembre 2020".I locali (ristoranti, pasticcerie e bar) chiuderanno alle 24, mentre dalle 21 si potrà consumare solamente ai tavoli o da asporto e non in piedi davanti al locale. Continua l'obbligo di indossare mascherine in luoghi chiusi e di portare con sè il dispositivo anche all'aperto. Resta per gli ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 ottobre 2020)allescolastiche,alla movida e agli sport di contatto amatoriali,alleprivate. Con una "forte raccomandazione" per le cene a casa con un massimo di 6 persone.nella notte il, dopo un lungo confronto tra Regioni e governo. Le misurecontagio "si applicano dalla data del 14 ottobre 2020" e "sono efficaci fino al 13 novembre 2020".I(ristor, pasticcerie e bar) chiuderanno alle 24, mentre dalle 21 si potrà consumare solamente ai tavoli o da asporto e non in piedi daval locale. Continua l'obbligo di indossare mascherine in luoghi chiusi e di portare con sè il dispositivo anche all'aperto. Resta per gli ...

fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - RaiNews : Le principali novità del nuovo #dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni - fight_shield : Manny Pacquiao ha firmato un nuovo contratto con #ParadigmSports: il match contro la star della #UFC Conor McGregor… - rtavideotaro : Firmato nella notte il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio - RTA VIDEOTARO. TG 19.35 -