De Vrij: "Positivi al Coronavirus non una buona notizia. Dobbiamo seguire le regole e stare più attenti possibile" (Di martedì 13 ottobre 2020) Stefan De Vrij sui casi di positività al Coronavirus all'Inter Domani sfiderà l'Italia nella partita di Nations League con la sua Olanda e intervenuto in conferenza stampa, Stefan De Vrij, oltre a parlare della partita contro gli azzurri ha commentato le positività dei suoi compagni di squadra al Coronavirus. Queste le sue parole "Devo dire che le voci che girano, i contagi che escono dentro la squadra sicuramente non sono notizie positive. Quindi mi dispiace ma ormai questa è la realtà. Non sono molto preoccupato ma cerchiamo di seguire il protocollo e le regole per evitare altri contagi. E' tutto quello che possiamo fare". INTER-MILAN – "Per ora mi concentro sulla partita di domani, poi torno ...

