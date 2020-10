Danielle Madam: dopo la accuse a Suarez, in arrivo anche per lei la cittadinanza per meriti sportivi (Di martedì 13 ottobre 2020) La 23enne camerunense Danielle Madam potrebbe presto ottenere la cittadinanza italiana. A mettere in moto il meccanismo è stata una recente polemica. Danielle Frèdèrique Madam è una giovane atleta – più volte campionessa nel lancio del peso – di cui recentemente si è molto discusso. Ma non per i suoi meriti sportivi. Danielle, 23 anni, … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020) La 23enne camerunensepotrebbe presto ottenere laitaliana. A mettere in moto il meccanismo è stata una recente polemica.Frèdèriqueè una giovane atleta – più volte campionessa nel lancio del peso – di cui recentemente si è molto discusso. Ma non per i suoi, 23 anni, … L'articolo proviene da leggilo.org.

CottarelliCPI : Il sindaco di Pavia (Lega) chiede a Mattarella di dare la cittadinanza a Danielle Madam, 23 anni, da 16 in Italia,… - TeresaBellanova : 'Non sarai mai italiana' si è sentita dire Danielle Madam, giovane campionessa del lancio del peso che vive nel nos… - Open_gol : Danielle ha vinto tre titoli nazionali nella categoria lancio del peso Ha 22 anni e da 16 vive in Italia - rinaldodinino : @repubblica al riguardo mi piacerebbe sapere se io mi recassi nel paese di questa signora DANIELLE MADAM mi darebb… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??RepTv Danielle Madam, l'atleta insultata per il post sulla cittadinanza a Suarez: 'Dovrei essere it… -