Crotone-Juventus, i precedenti: solo tre confronti in Calabria (Di martedì 13 ottobre 2020) Si avvicina il ritorno in campo della Juventus, previsto per sabato sera a Crotone contro il uomini di Stroppa. Allo stadio ‘Ezio Scida’, la squadra di Andrea Pirlo proverà a riprendere il proprio cammino dopo circa tre settimane dall’ultima partita disputata contro la Roma di Fonseca. Nel mezzo lo stop causato dalla sfida fantasma contro il Napoli e la pausa per lasciare spazio alle Nazionali. La Juventus è già in campo alla Continassa per preparare l’insidiosa trasferta calabrese, con il Maestro che starebbe studiando le caratteristiche degli uomini a disposizione in attesa che rientrino tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. LEGGI ANCHE: Juventus, è countdown Champions League: dove seguire i match LEGGI ANCHE: Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Si avvicina il ritorno in campo della, previsto per sabato sera acontro il uomini di Stroppa. Allo stadio ‘Ezio Scida’, la squadra di Andrea Pirlo proverà a riprendere il proprio cammino dopo circa tre settimane dall’ultima partita disputata contro la Roma di Fonseca. Nel mezzo lo stop causato dalla sfida fantasma contro il Napoli e la pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Laè già in campo alla Continassa per preparare l’insidiosa trasferta calabrese, con il Maestro che starebbe studiando le caratteristiche degli uomini a disposizione in attesa che rientrino tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. LEGGI ANCHE:, è countdown Champions League: dove seguire i match LEGGI ANCHE:, ...

Gazzetta_it : #Juventus: #Dybala, mai una Joya. Influenza in Argentina, ancora zero minuti. Ma punta alla #Champions… - Gazzetta_it : #SerieA, #Pirlo prepara la sfida a Crotone: #Kulusevski e #Chiesa le due armi in più - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, lavoro fisico e partitelle in vista del #Crotone - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, lavoro fisico e partitelle in vista del #Crotone -