Covid, primo caso di ri-contagio negli Usa: 25enne si ammala due volte, la seconda è più grave (Di martedì 13 ottobre 2020) Un 25enne del Nevada, negli Stati Uniti, è stato contagiato due volte dal nuovo Coronavirus. Lo scrive la rivista scientifica The Lancet che conferma con il suo studio il primo caso di ri-contagio di Covid negli Usa. La seconda volta in cui il giovane si è ammalato, l’infezione si è manifestata in forma più grave. Le due rilevazioni di positività del paziente si sono verificate a sei settimane di distanza. La prima volta il 25enne era risultato positivo ad aprile. Aveva sofferto tutti i sintomi dell’infezione: mal di gola, tosse, diarrea, nausea. Le sue ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Undel Nevada,Stati Uniti, &e; stato contagiato duedal nuovo Coronavirus. Lo scrive la rivista scientifica The Lancet che conferma con il suo studio ildi ri-diUsa. Lavolta in cui il giovane si &eto, l’infezione si &e; manifestata in forma pi&u. Le due rilevazioni di positivit&a; del paziente si sono verificate a sei settimane di distanza. La prima volta ilera risultato positivo ad aprile. Aveva sofferto tutti i sintomi dell’infezione: mal di gola, tosse, diarrea, nausea. Le sue ...

A 25 anni si è ammalato di nuovo di Covid-19 nel giro di pochi mesi, e la seconda volta con sintomi più gravi. Il caso, oggetto di uno studio e ...

