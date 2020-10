Costanza Caracciolo battezza la figlia: ecco come si è presentata (Di martedì 13 ottobre 2020) Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno deciso di condividere la gioia del battesimo della loro secondogenita Isabel su Instagram. La coppia che solitamente non ama far apparire le figlie ha pubblicato uno scatto del giorno del battesimo della bambina: un post dove appare la famiglia Vieri felice di vivere un momento d’immensa gioia. Costanza Caracciolo … L'articolo Costanza Caracciolo battezza la figlia: ecco come si è presentata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020)e Christian Vieri hanno deciso di condividere la gioia del battesimo della loro secondogenita Isabel su Instagram. La coppia che solitamente non ama far apparire le figlie ha pubblicato uno scatto del giorno del battesimo della bambina: un post dove appare la famiglia Vieri felice di vivere un momento d’immensa gioia.… L'articololasi èproviene da www.meteoweek.com.

