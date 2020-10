Coronavirus, continuano a crescere contagi in Abruzzo registrati +146 casi, dai 3 ai 96 anni (Di martedì 13 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 5320 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 146 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 488. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3153 dimessi/guariti (-1 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3133 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 5320 ipositivi al Covid 19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 146 nuovi(di età compresa tra 3 e 96). I positivi con età inferiore ai 19sono 27, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 488. Nel numero deipositivi sono compresi anche 3153 dimessi/guariti (-1 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3133 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente ...

Sono 72, nel Comune di Falconara, le persone in isolamento, di cui 13 risultate positive al Coronavirus. A renderlo noto è il ... Dobbiamo affrontare questa situazione con determinazione – continua il ...

"In questo periodo legato all’emergenza Covid-19 – continua Pronzato - la preoccupazione principale degli oncologi è stata quella di proteggere queste pazienti dal contagio, potenzialmente più ...

