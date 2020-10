**Coronavirus: a Milano città 236 casi** (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Ci sono 236 nuovi positivi al Covid19 a Milano città, per un totale di 440 in provincia, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020), 13 ott. (Adnkronos) - Ci sono 236 nuovi positivi al Covid19 acittà, per un totale di 440 in provincia, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia.

fanpage : Sono positivi al Coronavirus ma vanno a lavorare al ristorante: ora rischiano il carcere - SkyTG24 : Ospedale Pavia, il prof. Bruno a Sky TG24: “Reparto Covid pieno, il virus non è cambiato” - petergomezblog : Coronavirus, ora il problema è Milano? - edavid57edavid : RT @repubblica: Coronavirus, i nuovi contagi: ora i più colpiti hanno dai 20 ai 40 anni. Pesenti: 'Basta happy hour per qualche settimana'… - siamonoitv2000 : 'A #Milano la situazione è molto seria: la curva dei #contagi sta risalendo e il picco non è ancora arrivato'.… -