Carl Brave e le dinamiche del rap (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Carl Brave, trascorsi poco più di due anni dal suo primo album solista Notti Brave (doppio Disco di Platino), con cui aveva confermato di non essere stato precipitoso nel distacco da Franco126 dopo il successo di Polaroid, torna con Coraggio (Island Records). Gli attesi singoli che l'hanno anticipato come Che poi, Spigoli o Regina Coeli, sono andati fortissimi nelle piattaforme tanto d'avergli fatto superare i 100milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube. TANTE atmosfere, dall'urban alla ballata, immersi nel regno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

jvcquelynnn : RT @VladimirADM2: tu eri bella ma cazzo ascoltavi Carl Brave DA SOLO - Discorvdia : Sto ascoltando l’album di Carl Brave e non capisco se mi piaccia o no - _inmyremains__ : Sto ascoltando solo adesso il nuovo album di Carl Brave, vediamo - poesiedavslarue : io e le mie amiche chiuse in macchina perché fuori faceva troppo freddo, a cantare gazzelle e carl brave x franco 1… - ggirlaalmighty : Carl Brave mi fa sentire a casa ed è bellissimo -