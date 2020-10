Borse 13 ottobre, listini Ue aprono in negativo (Di martedì 13 ottobre 2020) Borse 13 ottobre, i listini Ue aprono in negativo. Pesa lo stop al vaccino Johnson&Johnson. MILANO – Borse 13 ottobre. Dopo la chiusura in positivo di lunedì, la seconda giornata dei mercati si apre in negativo. A pesare è stato lo stop al vaccino di Johnson&Johnson per reazioni immotivate durante il test. Borse 13 ottobre, Piazza Affari apre in negativo La chiusura in positivo di Wall Street ha permesso ai listini asiatici di terminare la sessione in positivo. Tokyo ha guadagnato lo 0,18%. Bene anche Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,6%). Chiusa Hong Kong. Apertura in rosso, invece, per i listini Ue. Milano la peggiore con un ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020)13, iUein. Pesa lo stop al vaccino Johnson&Johnson. MILANO –13. Dopo la chiusura in positivo di lunedì, la seconda giornata dei mercati si apre in. A pesare è stato lo stop al vaccino di Johnson&Johnson per reazioni immotivate durante il test.13, Piazza Affari apre inLa chiusura in positivo di Wall Street ha permesso aiasiatici di terminare la sessione in positivo. Tokyo ha guadagnato lo 0,18%. Bene anche Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,6%). Chiusa Hong Kong. Apertura in rosso, invece, per iUe. Milano la peggiore con un ...

NewsMondo1 : Borse 13 ottobre, listini Ue aprono in negativo - rebeccalandi88 : Le Borse di oggi, 13 ottobre. Listini deboli per lo stop al vaccino J&J: subito archiviato il rally spinto dal tech… - repubblica : Le Borse di oggi, 13 ottobre. Listini deboli per lo stop al vaccino J&J: subito archiviato il rally spinto dal tech… - angiuoniluigi : RT @rep_economia: Le Borse di oggi, 13 ottobre. Listini deboli per lo stop al vaccino J&J: subito archiviato il rally spinto dal tech Usa [… - repubblica : Le Borse di oggi, 13 ottobre. Listini deboli per lo stop al vaccino J&J: subito archiviato il rally spinto dal tech… -