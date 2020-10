Borrell al Premio IAI. Per un'Europa sostenibile di cui i giovani siano fieri

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il discorso dell’Alto rappresentante Ue Josep, in occasione delIAI, concorso dedicato aiunder 26, studenti delle scuole superiori, universitari e neo-laureati.Vorrei salutare tutti iuomini e ledonne che hanno partecipato a questo. È una grande iniziativa per creare un ponte tra la politica e le nuove generazioni. Voisiete naturalmente portati a guardare al futuro, perché voi avete un futuro! State costruendo ora le vostre vite.E, nel farlo, sono sicuro che abbiate sogni, ma anche paure. Il cambiamento climatico, in effetti, è pauroso. La vostra generazione risente fortemente del cambiamento climatico in un mondo che è sempre più difficile da comprendere. Abbiamo bisogno ...