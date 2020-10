Apple Watch, il nuovo aggiornamento risolve i problemi di batteria (Di martedì 13 ottobre 2020) Foto: Apple.comSe di recente l’autonomia di Apple Watch si è ridotta drasticamente, la soluzione potrebbe essere già pronta per essere utilizzata: Apple ha rilasciato un aggiornamento software per il suo orologio e questa volta l’installazione procurerebbe interessanti benefici. Sebbene la versione 7.0.1 rilasciata a fine settembre non sia stata sufficiente per sistemare i problemi comuni di WatchOS 7 segnalati in particolare dai possessori di Apple Watch di terza generazione, l’ultimo update introduce due importanti bugfix. Infatti, stando a quanto segnalato nel changelog della versione 7.0.2 resa disponibile lo scorso 12 ottobre, gli sviluppatori Apple avrebbero finalmente ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Foto:.comSe di recente l’autonomia disi è ridotta drasticamente, la soluzione potrebbe essere già pronta per essere utilizzata:ha rilasciato unsoftware per il suo orologio e questa volta l’installazione procurerebbe interessanti benefici. Sebbene la versione 7.0.1 rilasciata a fine settembre non sia stata sufficiente per sistemare icomuni diOS 7 segnalati in particolare dai possessori didi terza generazione, l’ultimo update introduce due importanti bugfix. Infatti, stando a quanto segnalato nel changelog della versione 7.0.2 resa disponibile lo scorso 12 ottobre, gli sviluppatoriavrebbero finalmente ...

Severaccio : Un tuo collega ti sfida a chi farà più passi entro 7 giorni. In palio ci sono dei Voucher Amazon ed un Apple Watch.… - PJ_Fotografo : RT @PjRisk: Nuovo #Video su #EasyTrading : - SF_Murat : #TBT to 2017 Apple | Apocalypse WWDC 2017 - gannunziata : METROPOLIS #TECNOMANIA | #LENOVO Yoga C940, il laptop 2-in-1 ricco di funzionalità smart; #POLY Voyager 6200 UC, gl… - FabioSalsalove : @giankap @supportosamsung @VodafoneIT Forse solo per Apple Watch...perché fino a qualche giorno fa nemmeno per iPhone. -