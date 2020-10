Apex Legends fu rinviato di poche ore dal lancio programmato per un motivo molto emozionante (Di martedì 13 ottobre 2020) molto spesso, soprattutto in questo periodo, ci troviamo di fronte a diversi titoli rinviati per i motivi più disparati: ebbene oggi vogliamo raccontarvi qualcosa di emozionante che ha colpito il lancio di Apex Legends.Il battle royale nel 2019 fu rinviato internamente di poche ore per consentire al capo programmatore Jon Shiring di finalizzare l'adozione di sua figlia, dato che nelle ore del lancio sarebbe dovuto comparire in tribunale per completare le pratiche. "Lo avevamo programmato per quella mattina" scrive Shiring su Twitter "e poi la mia nomina in tribunale per finalizzare la mia adozione è arrivata. La corte aveva scelto il 4 febbraio alle 10, nello stesso momento del lancio di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020)spesso, soprattutto in questo periodo, ci troviamo di fronte a diversi titoli rinviati per i motivi più disparati: ebbene oggi vogliamo raccontarvi qualcosa diche ha colpito ildi.Il battle royale nel 2019 fuinternamente diore per consentire al capore Jon Shiring di finalizzare l'adozione di sua figlia, dato che nelle ore delsarebbe dovuto comparire in tribunale per completare le pratiche. "Lo avevamoper quella mattina" scrive Shiring su Twitter "e poi la mia nomina in tribunale per finalizzare la mia adozione è arrivata. La corte aveva scelto il 4 febbraio alle 10, nello stesso momento deldi ...

GamingToday4 : Apex Legends fu lanciato due ore dopo per consentire un’adozione - spaziogames : Solo amore per #Respawn #ApexLegends - zazoomblog : Apex Legends ottiene il supporto di NVIDIA Reflex - insidetgame : Apex Legends ottiene il supporto di NVIDIA Reflex - GamingTalker : Apex Legends, il gioco venne rinviato di qualche ora per permettere ad uno sviluppatore di completare un'adozione… -