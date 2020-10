Trump voleva indossare una maglietta di Superman lasciando l’ospedale

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020)lasciare l’ospedale Walter Reed, dove di si trovava ricoverato per Covid, con una t-shirt con il logo di. Ecco l’indiscrezione rivelata dal New York Times sul presidente USA. Un’altra gag, quella pensata da Donald, che avrebbe fatto sicuramente sbigottire la stampa americana e mondiale. Secondo il New York Timesaveva parlato, in più di una telefonata, dell’idea che stava considerando.l’ospedale,mostrarsi debole e fragile, per poi sbottonare la camicia e mostrare il logo di. Il gesto, ovviamente, avrebbe comunicato la forza e la prestanza di The Donald, che avrebbe così comunicato il suo ottimo stato di salute. Domenica, 11 ...