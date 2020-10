Tratta di esseri umani | in carcere camionista sannita | su di lui un mandato d’arresto europeo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAssociazione a delinquere finalizzata alladiaggravata: è il reato contestato a un autotrasportatore 49enne di San Nicola Manfredi arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Benevento. Sull’autotrasportatore pendeva infatti undi arrestospiccato dall’autorità giudiziaria del Belgio. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento. L'articolodi, in: su di lui und’arresto...

mauroparisi28 : Ma quale DOVERE nonché OBBLIGO MORALE accogliere e curare tutti noi siamo SELVAGGIAMENTE INVASI dove c'è un BISNESS… - AGEL86420711 : RT @GagliardoneS: Il governo Italiano, mettendo FINE ai Decreti Sicurezza di Salvini, è diventato UFFICIALMENTE complice della tratta di es… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online Chiediamo immediatamente le dimissioni del Ministro degli Interni Lamorgese, tratta di es… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online chiede l'#impeachment per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, trat… - marilar54 : @ultimenotizie La prova provata che questa “tratta” di esseri umani è gestita dalle mafie. E che il governo non intende fare nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Tratta esseri

anteprima24.it

Al di là dell’improprietà terminologica – “contraccezione d’emergenza” -, nella sostanza si tratta di un prodotto eventualmente ... fornita dal Consiglio superiore di sanità era per la compatibilità ...Chi siamo IL VALORE DELLA FORMAZIONE ... così la persona che riceverà l'email saprà che la raccomandazione proviene da te e non si tratta di spam. Il tuo indirizzo email non sarà salvato nel nostro ...